Erdoğan 'TL'ye dönün' dedi, dolar mevduatı patladı

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları AKp genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta yaptığı TL’ye dönüş çağırısı sonrası 10 Ağustos ile biten haftada yaklaşık 1.3 milyar dolar artışla 159.9 milyar dolar oldu.





Erdoğan 3 Ağustos’ta “yastık altındaki dövizlerinizi altınlarınızı çıkarın, bunları TL ve nakde dönüştürün” çağrısı yapmıştı.





Erdoğan'ın ' TL'ye dönün' çağrısı ters tepti





