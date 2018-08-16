Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'TL'ye dönün' dedi, dolar mevduatı patladı /16 Ağustos 2018 15:31

Erdoğan 'TL'ye dönün' dedi, dolar mevduatı patladı

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları Erdoğan'ın TL'ye dönüş çağrısı ardından 10 Ağustos ile biten haftada 1.3 milyar dolar arttı. Vatandaşın dolar hesapları 188 milyon dolar artarken, şirketlerin yüklü dolar alımları da dikkat çekti.

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Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları AKp genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta yaptığı TL’ye dönüş çağırısı sonrası 10 Ağustos ile biten haftada yaklaşık 1.3 milyar dolar artışla 159.9 milyar dolar oldu.

Erdoğan 3 Ağustos’ta “yastık altındaki dövizlerinizi altınlarınızı çıkarın, bunları TL ve nakde dönüştürün” çağrısı yapmıştı.

Erdoğan'ın ' TL'ye dönün' çağrısı ters tepti

Reuters'e göre,  TCMB verileri Erdoğan’ın ilk çağrısı ardından bir haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz ve altın varlıklarını yaklaşık 1.3 milyar dolar artırdıklarını gösterdi. Artışın büyük bölümünü kurumların işlemleri oluşturdu.

TCMB verilerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 120 milyon dolar artışa 91.6 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 1.1 milyar dolar artışla 68.3 milyar dolara yükseldi.  Dolar / TL geçen hafta 5.1’li seviyelerden 7 seviyesine kadar yükselmişti.  
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