Erdoğan ''terörist'' demişti... Seçim gelince Binali Yıldırım ''garantör'' dedi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm, Bayrampaşa'da bir iftar programına katıldı.





Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarının sebebi olarak gördüğü hal esnafına seslenerek, "Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanır. Ben hallerdeki çalışmaları çok yakından takip ederim. Vergiler düşünce hal komisyoncusunun yüzde 4 kazancı vardır. Biz hal esnafını, haldeki komisyoncuları üreticinin mallarının semt pazarlarına gitmesinde garantör olarak görüyoruz. Sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın işi özü mevsim şartlarıdır. Üretim arz talep dengesinin bozulmasıdır." ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sebze meyve fiyatlarını incelemek üzere hale giden müfettişleri dövme girişiminde bulunulduğunu belirterek, “Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.