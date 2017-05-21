Erdoğan tekrar AKP Genel Başkanı oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçileceği kongrede “Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform” sloganı belirlendi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillenecek, parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek. Genel başkan vekilliği AKP Genel Başkanlığı’nı bırakacak olan Binali Yıldırım için getirildiği ifade ediliyor.





1470 delege oy kullanacak





AKP Tüzüğü’ne göre, kongrede seçilmiş delegelerin dışında, genel başkan, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili bakan ve milletvekilleri kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullanacak. Partideki çalışma grupları, kongreye katılacak delege sayısının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de, yaklaşık bin 470 delegenin oy kullanması bekleniyor.





Yeni ve eski kongre sloganları





“Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform” sloganıyla düzenlenecek kongre, partide yeni dönemin başlangıcı olacak. Olağanüstü kongre için “Sağlam İrade, Kurucu Lider”, “Sağlam İrade, Güçlü Türkiye”, “Değişimin Lideri, Milletin Partisi”, “Kurucu Liderle Tam Yol İleri” sloganları da kullanılacak





Rabia ve genel başkan vekilliği yeni tüzükte





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikleri anlattı. Buna göre, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak “AKP, temel amaç ve hedefler doğrultusunda, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder” ibaresi eklenecek. Parti tüzüğüne “Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder” ibaresi konulacak.Üç dönem yasaklaması devam edecek.