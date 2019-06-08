Erdoğan TBMM'yi dörde katladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemin yürürlüğe girdiği bir yılda 37 kararnameyle bin 880 maddelik düzenleme çıkarırken; TBMM uluslararası anlaşmalar dahil 32 yasa önerisiyle yalnızca 503 maddelik değişiklik yapabildi. Yeni sistemle hükümetin Meclis’e yasa tasarısı göndermesi uygulaması kaldırılarak milletvekillerine yasa önerisi verme yetkisi getirildi, ancak bu uygulamaya geçirilemedi. Muhalefet milletvekillerinin verdiği yasa önerileri komisyonların gündemine bile alınmazken, AKP’li milletvekillerinin verdiği yasa önerileri de hükümetten gelen metinlere imza atmak şeklinde oldu.







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre parlamenter sistemin yerine AKP-MHP ittifakıyla getirilen, yasamanın daha etkin olacağı iddia edilen ve 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, birinci yılına yaklaşıyor. Yeni sistem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’de yemin etmesiyle yürürlüğe girmişti. Sürekli tıkanıklık yaşanan yeni sistemle ilgili tartışmalar ve şikayetler hep sürdü.





ERDOĞAN BİR YILDA 37 KARARNAMEYLE BİN 880 MADDELİK DÜZENLEME YAPTI





Bir yıllık süreçte yeni sistemin en tartışmalı konularından biri olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi kapsamında Erdoğan, bin 880 maddelik 37 kararname çıkardı. İlk kararnameler yeni sistemin yürürlüğe girmesinden bir gün sonra 10 Temmuz’da yayımlandı.





Çıkan kararnamelerde daha bir ay bile yapılmadan değişiklikler yapıldı, yeni kararnameler sıklıkla önceki kararnameleri düzeltti.





TBMM SADECE 503 MADDELİK 32 YASA ÖNERİSİ GETİRDİ





Yeni sistemle birlikte “daha etkin ve güçlü olacağı” söyleminin sık sık kullanıldığı TBMM’de ise bir yıla yaklaşan sürede 11 uluslararası anlaşma dahil 503 maddelik 32 yasa önerisi kabul edildi. Kabul edilen yasa önerilerinin çoğunluğu da “torba teklif” olarak Meclis gündemine getirildi. Meclis, yeni sisteme geçildiği ilk aylarda gündemde yasa önerisi bulunmadığı, daha sonra da 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara verdiği için etkin olarak çalışamadı.





MUHALEFETİN VERDİĞİ YASA ÖNERİLERİ GÜNDEME BİLE ALINMADI





Yeni sistemin savunanların en büyük argümanlarından biri “Artık iktidardan Meclis’e yasa tasarısı gelmeyecek, milletvekilleri yasa teklifi verecek. Kuvvetler ayrılığı daha güçlü olacak” teziydi. Ancak bu süreçte Meclis’ten geçen 32 yasa önerisi için AKP’li milletvekilleri, hükümetten gelecek teklif metinlerini bekledi. Bakanlıklarda oluşturulan ve kabine toplantılarında görüşüldükten sonra AKP grubuna gönderilen metinler üzerinde çalışma yapıldıktan sonra milletvekillerinin imzasına sunuldu. Birçok AKP’li milletvekili, altına imza attığı yasa önerisinde neler öngörüldüğünü kendileriyle yapılan toplantılarda öğrendi. Muhalefet milletvekillerinin verdiği yasa önerileri ise gündeme bile alınmadı.