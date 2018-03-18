Erdoğan taraftarı bilgisayar korsanları Avrupa’yı trollüyor





Analistler, Osman Komutan Aslan Neferler Tim (ANT), isimli bir Türk milliyetçisi grubun Türkiye’de en öne çıkan bilgisayar korsanları olduğunu savunuyor.





Türk korsanlar bir süredir İslam karşıtı görüşleri veya Türkiye’yi eleştiren Avrupa ülkelerine saldırılarıyla biliniyor. Ancak ANT, son yıllarda daha da saldırgan hale geldi.





ABD’nin Vice News haber sitesi için bir yazı kaleme alan Sarah Souli, siber güvenlik uzmanlarına danışarak ANT’yi mercek altında alıyor.





İşte Vice’da yayımlanan yazı:





Eylül 2016’da Avusturya, istihbarat servislerinin belirttiğine göre ilk siber-terörizm eylemlerini yaşamaya başladı. Aynı ay, Viyena Havalimanı’nda dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısını, Ulusal Banka’nın paralize edilmesi izledi. Kasım ayında Dışişleri Bakanlığı, Dış Savunma Bakanlığı ve Federal Ordu’nın internet siteleri saldırıya uğradı.





Avusturya istihbaratı sonuç olarak, saldırının izini bir kişiye, Osman T. ismini kullanan ve Osman Komutan olarak bilinen ve Kentucky, Bowling Green’de yaşayan Arslan A.’ya kadar sürdü. Osman Komutan Aslan Neferler Tim (ANT) isimli bir Türk milliyetçisi grubun üyesi.





Avusturya’ya yönelik saldırılar o dönem ANT’nin en üst profilli saldırılarıydı ama son da olmadı. Bunun yerine Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın otoriterlik karşısındaki tutkusu onu Brüksel'deki AB liderlerinden daha da uzaklaştırıyor ve artan ANT saldırıları zaten yıpranmış olan ilişkilere daha fazla yük getiriyor.





Siber güvenlik şirketi Fireeye’ın tehdit istihbaratı analisti Cosimo Mortola, VICE News’e verdiği demeçte “ANT’nin Türkiye’deki en öne çıkan bilgisayar korsanları olduğunu söyleyebilirim” dedi.





Erdoğan’ın medya ve siyasi muhalefete karşı saldırgan tavrı AB’yi endişelendiriyor.





Türkiye ve ABD ilişkileri özellikle Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından daha da kötüleşti. Darbenin ardından Erdoğan’ın temizlik harekatıyla on binlerce askeri öğretmen ve memur hapse atıldı.





Erdoğan’ın eylemleri Avrupa’da da iyiye gitmedi. Nisan 2017’de AB Parlamentosu Türkiye’nin üyelik sürecini dondurdu. Bunun karşılığı olarak ANT, AB’nin tutumundan hoşlanmadıklarını açık bir şekilde gösterdi. Yabancı bir ülke ya da kuruluş ne zaman Türkiye’yi açık bir şekilde itibarsızlaştırsa, ANT hızla utanç verici siber saldırılarla karşılık verdi.





Fireeye kurulduğundan beri ANT’yi takip ediyor. Son üç yılda, grup, sadece AB’den Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya ve Hollanda’ya saldırdı. Grup ayrıca Ermenistan, Irak, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’ne de saldırı düzenledi. Grup ayrıca bir dolu belgeyi de sızdırdı.





Türk siber güvenlik uzmanı Alper Başaran “Yabancı bir hükümeti, özellikle de geçmişte husumetlerin yaşandığını hedef almak çok yaygın. Bu hem veteran hem de yeni korsanlara tanınma fırsatı veriyor” dedi.





ANT üyelerinin (ya da kendilerini adlandırdıkları şekliyle “askerleri”) kim olduğu bilinmiyor, yine de Fireeye grupla ilişkili 50 ismi tespit etti.





Ayrıca ANT’yi doğrudan Türk hükümetiyle ilişkilendiren fiziksel bir kanıt yok ama analistler bir örtüşmenin olduğuna inanıyor.





Kıbrıs Üniversitesi’nde araştırmacı olan Zenonas Tziarras, VICE News’e “Türk milletini ve İslam’ı koruduklarını iddia ettikleri, özellikle de bu söylemin mevcut hükümetin retoriği ile benzerlikler göz önünde bulundurulduğunda ANT ile Türk hükümeti arasında bir bağlantı olduğundan şüpheleniliyor” dedi.





ANT saldırıları Türk milliyetçiliğinin belirli bir şeklini takip ediyor. Bir grup PKK destekçisinin bulunduğu otobüs yerel polis nezaretinde Antwerp’teki Türk mahallesine girdiğinde çıkan ayaklanmaların ardından 28 Ekim 2017’de ANT, Belçika Savunma Bakanlığı’na DDoS saldırısı düzenledi. ANT açık bir şekilde Belçika hükümetini PKK’ye destek vermekle suçladı. Erdoğan da Belçika’yı PKK militanları için bir kovan olmakla suçlamıştı.





Türkiye’nin AB ile zaten gergin olan ilişkileri düşünüldüğünde bu saldırıların çok da büyük diplomatik karışıklık yaratmıyor. Oxford Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pythagoras Petratos “Siber saldırılar sadece siber alanı değil diğer alanları da etkiliyor, bu nedenle Türkiye’nin üyelik sürecini de etkileyebilirler” dedi.





Tziarras siber saldırıların doğrudan Türkiye’nin AB üyeliğinin sonucunu etkilemese de “zaten kötü olan durumu daha da kızıştırabilir” diye konuştu.





ANT ayrıca diğer milliyetçi siber korsanları da etkiliyor. Yunanistan’daki korsan grubu Anonymous Greece yıllardır ANT ile “siber savaş” yürütüyor, grup en son 9 Ocak’ta Kazımkarabekir Belediyesi’nin internet sitesini heklemişti.





O gün Kazımkarabekir’in internet sitesini ziyaret edenler Erdoğan’ın sürpriz bir fotoğrafıyla karşılaştı. Genellikle sert görünümlü olan Erdoğan pembe göz farı, göz ve dudaklarındaki kırmızılıklarla alışık olunmayan bir şekilde parlıyordu. Kulaklarında inci küpeler olan Erdoğan’ın arkasında LGBTİ bayrağı dalgalanıyordu. Gökkuşağı rengi, Erdoğan’ın kravatıyla uyumluydu.