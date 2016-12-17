Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan susunca Obama söyledi /17 Aralık 2016 00:09

Erdoğan susunca Obama söyledi

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de ve özellikle Halep’te yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ama Halep'i alıp Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız...

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Suriye’deki katliamlardan, Esed rejimiyle, İran ve Rusya'yı sorumlu tutan Obama, ‘‘Suriye’de dökülen kandan onlar sorumlu'' diye konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama, Halep’teki katliamlarla ilgili ise, “Suriye’deki korkunç olaylara dünya gözünü kapatmamalı. Suriye’de herkesin insani yardıma ulaşması gerekiyor. Halep saldırısına karşı tüm dünya birleşmiş durumda. İran, Rusya ve Esad’ın ellerinde kan var. Esad insanları katlederek meşruiyet kazanamaz” ifadelerine yer verdi.
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