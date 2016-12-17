Erdoğan susunca Obama söyledi

Erdoğan'ın Putin'e söyleyemediğini söyledi







Suriye’deki katliamlardan, Esed rejimiyle, İran ve Rusya'yı sorumlu tutan Obama, ‘‘Suriye’de dökülen kandan onlar sorumlu'' diye konuştu.





ABD Başkanı Barack Obama, Halep’teki katliamlarla ilgili ise, “Suriye’deki korkunç olaylara dünya gözünü kapatmamalı. Suriye’de herkesin insani yardıma ulaşması gerekiyor. Halep saldırısına karşı tüm dünya birleşmiş durumda. İran, Rusya ve Esad’ın ellerinde kan var. Esad insanları katlederek meşruiyet kazanamaz” ifadelerine yer verdi.