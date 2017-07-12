Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale gelirsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde, “15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı”nın tanıtımına katıldı.







Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları…





“15 TEMMUZ’U ANLAYAMAYAN GAFİLLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”





Erdoğan, “15 Temmuz da milli tarihimizin sembollerinden biri olmuştur. Aradan geçen bir yıla rağmen 15 Temmuz’u anlayamayan gafiller olduğunu görüyoruz. Bu gafillerin başında anamuhalefet partisinin tepesindeki zat geliyor. Ankara’dan İstanbul’a yürüyen bir kişi derdinin ne olduğunu Maltepe’de yaptığı konuşmada ifşa etti. Kendisi yaptığı yürüyüşe ‘adalet yürüyüşü’ demişti. Olsa olsa ‘sözde adalet yürüyüşü’ olabilir. Talepleri ile bu kavramı ne kadar yanlış anlamış olduğunu gösterdi” dedi.





“MARDİN BELEDİYE BAŞKANI BAKTIK Kİ BAYA YÜRÜYEBİLİYOR. HANİ HASTAYDI, BUNLAR NASIL HASTA?”





CHP Genel Başkanı’nı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP Genel Başkanı’nın sözlerini duyunca Mevlana Hazretleri’nin sözleri geldi. Ağaca su vermeyi adalet dikene su vermeyi zulüm olarak görür. Bunlar Dikenlere su veriyor. Bizden dikenlere su vermemizi istiyor. Biz bu yola başvurmayız. Hasta dediler, durumu çok kötü dediler. Ve cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baktık ki baya yürüyebiliyor. Hani hastaydı, bunlar nasıl hasta? Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle nasıl oluyor da omuz omuza yürüyebiliyorsunuz. Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar. Şehitlerimizin failleri bunlar değil mi?





“SOKAKSA SOKAK DİYEREK MİLLETİ, DEVLETİ TEHDİT EDEN BU KİŞİ SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELECEĞİNİ İYİ BİLMELİ”







Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tüm kavgamızı özgürlük için verdik. Çok çektik, çok bedel ödedik ama sonunda başardık. Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli. Böyle bir yola mı tevessül edeceksin, sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz bu böyle bilinmeli.





SOKAKTA ARANAN ADALETİN ADI İNTİKAMDIR. ONUN SONU DA VANDALLIKTIR





Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Adaletin aranacağı meşru zeminler bellidir.



