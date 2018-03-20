Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan: Sırada Menbiç var dedi, ABD Menbiç'i boşaltmıyoruz mesajı verdi /20 Mart 2018 10:06

Erdoğan: Sırada Menbiç var dedi, ABD Menbiç'i boşaltmıyoruz mesajı verdi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tüm tarafları IŞİD'le mücadeleye odaklanmaya çağrılarak, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'teyiz çekilmiyoruz" dedi

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Afrin kent merkezine TSK ve ÖSO güçlerinin girmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afrin'den gelen haberlerle ilgili ciddi endişeleri olduğunu söyledi.

Açıklamada, Afrin'de son iki günde durumun giderek kötüleştiğine dair yağma haberleri de dahil kaygı duyulduğu mesajı verilirken, "ABD son 48 saat içinde Afrin'den gelen haberler nedeniyle derin endişe duyuyor. Haberlerin çoğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerin saldırısının tehdidi altında tahliye edilen, çoğunlukla Kürtlerden oluşan kent sakinleriyle ilgili" ifadesi kullanılıyor dendi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Robert Manning ise haftalık basın brifinginde Afrin operasyonu hakkında konuştu. Manning, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Orta Fırat Nehri vadisindeki pozisyonlarında ilerlemeye devam ediyor. Ancak öte yandan kuzeybatı Suriye’deki durumdan kaygılıyız. Bütün tarafları IŞİD ile mücadeleye odaklanmaya, Suriye krizini çözmeye, masum sivilleri korumaya davet ediyoruz. Bizim iki tarafın da kuvvetlerini kaydırmasıyla bir ilgimiz yok ama oradaki çatışmaların IŞİD’le mücadele çabamızı etkilemesinden kaygılıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı harekatının en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz." sözlerini kullanmıştı.

CNN Türk'ün haberinde ise ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsünün açıklamasında ise tüm taraflar IŞİD'le mücadeleye odaklanmaya çağrılarak, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'teyiz çekilmiyoruz" sözlerine yer verildi.

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