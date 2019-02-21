Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu! /21 Şubat 2019 16:35

Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu!

31 Mart yerel seçimlerinin sadece belediye değil beka seçimi olduğuna işaret eden Tayyip Erdoğan, "Maalesef hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil" diyerek hedefledikleri oy oranlarına ulaşamadıkları mesajını verdi. Erdoğan, tanzim satış noktalarında oluşan kuyrukların 'bereket, varlık kuyruğu' olduğunu öne sürdü.

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Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen mitingde konuştu. Terör örgütü olarak nitelediği HDP ile CHP'nin ittifak kurduğu söylemini tekrarlayan Erdoğan, "CHP, İzmir'de onlarla omuz omuza" dedi:

''Başınızı iki elinizin arasına alın, bu adam yalandan başka bir şey tanımaz, teröristlerle omuz omuza. Şimdi de HDP ile omuz omuz. İzmir'de onlarla yan yana. Sizlere şimdi aslan gibi içinizden birini, Nihat Zeybekci'yi gönderiyoruz" 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'BENİM ALANIM EKONOMİ, ÖZEL SEKTÖRDEN GELMİŞ BİRİSİYİM'

- Geçenlerde patates-soğan muhabbeti yaptılar. Bu oyunu bozarız dedik. Tanzim satışlarını kurduk. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzelti. 31 Mart'tan sonra TESKOMB ve TESK gibi kuruluşlarla masaya oturacağız. En ücra köşelerdeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini artıracağız.

— Biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Benim alanım ekonomi, özel sektörden gelmiş birisiyim, neyin ne olduğunu bilirim. Sebze ve meyvedeki fiyat artışlara kim serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın.

''AK PARTİ KUYRUK GETİRDİ' DİYORLAR: BEREKET KUYRUĞU, VARLIK KUYRUĞU'

- Bunların işi 3Y; yolsuzluk, yasak, yokluk. Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu...
vs vs

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