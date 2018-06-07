Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan şimdi de olayları karıştırdı.... /07 Haziran 2018 17:53

Erdoğan şimdi de olayları karıştırdı....

Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi gerçekleri tamamen çarpıtarak "Komünistlerin köprüleri satmak istediğini ancak Demirel ve Özal'ın sattırmadığını" iddia etti. Oysa Özal'ın satmak isteyip satamadığı köprüyü Erdoğan satmış, ancak daha sona 'Ucuza gitti' diyerek ihaleyi de kendisi iptal etmişti

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi, biz gelince yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor. Hatırlayın birinci köprüyü Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal'da satamazsınız diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer." dedi.

ERDOĞAN'IN SÖYLEDİĞİNİN TAM TERSİ

Erdoğan'ın "Komünistler 'köprüleri satacağız' dedi Özal sattırmadı" dediği tarihi gerçek aslında tam tersi olarak yaşanmıştı. 

1983 seçimleri sırasında, televizyondaki bir tartışmada Özal’ın, Boğaz Köprüsü’nü satma vaadine karşı, Halkçı Parti Lideri Necdet Calp, yumruğunu masaya vurup “Satamazsınız beyefendi, sattırmayız!” çıkışıyla yüzde 30 oy almıştı. 
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Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

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