Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu: Öcalan kendisine ihanet edildiğini düşünüyor

Abdullah Öcalan'ın iki gün önce, 18 Haziran'da İmralı'da yazdığı mektup, Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklandı. "Devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini" belirten Özcan'ın paylaştığı mektuba göre, Öcalan, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler konusunda "HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" mesajını paylaştı.







Önce İHA ve Anadolu Ajansı'nın duyurduğu İmaralı'dan gelen mesajı Öcalan'ın avukatları arasında yer almayan akademisyen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan duyurması tartışma konusu oldu.





Tayyip Erdoğan'sa konuya ilişkin dün canlı yayında şunları söyledi:





Demirtaş çok açık ve net, CHP'nin adayına desteğini açıklamıştır. Çok ilginç olan nedir Apo'nun yaptığı açıklamadır.





Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında, tabi HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Hatta daha da ileri gideyim dağ da bu işin içinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa da bu işin içinde. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi ittifakını kaçırtmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var.





Demirtaş'tan hesap sormaktan dağdan hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği inancı içinde. Onlara yönelik kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, siz beni destekliyorsanız, siz benim arkamdaysanız ne buraya ne şuraya değil, kendi tavrınızı ortaya koymalısınız. Ve herhangi birinden yana değil, kendi kendi tarafsızlığını ortaya koymalısınız gibi bir havanın içerisinde var. İttifaklarla işiniz yok diyor.





PKK'nın bir kanadı CHP adayını destekliyor, bir kısmı üçüncü yol diyor. Şimdi bir de o ortaya çıktı. Hamd olsun Binali Yıldırım'ın böyle bir şeyi yok. Zaten şimdiye kadar verilmiş bir mesaj da yok. Biz MHP ile beraber kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı ile bu işi götürüyoruz. Zaten böyle bir desteğin gelemeyeceğini de herkes biliyor.





Ancak bu noktada değerlendirmem olur: Burada bir liderlik mücadelesi var. Bu liderlik mücadelesinde Öcalan, Demirtaş'a ve dağa mesajlarını veriyor. Kürt kardeşlerimin istismarına üzüldüm. Kürt kardeşlerime soruyorum: Terör örgütünün dağda listesini yapıp Meclis'e gönderdiği milletvekilleri sizin hangi yaranıza merhem oldu.





Özellikle Kürt kardeşlerime bir mesaj olarak, bu oyuna gelmeyin diyorum. PKK'nın desteğinden beslenen bu partilere, onların yandaşlarına zayi etmeyin.





Onlar sadece hendek açtılar çukur açtılar. Gabar'da Tendürek'te, çocuklarınızı kaçırıp o mağaralarda ne hallere düşürdüğünü bilin diyoruz."