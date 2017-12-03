Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan şimdi de İş dünyasını tehdit etti... /03 Aralık 2017 18:13

Erdoğan şimdi de İş dünyasını tehdit etti...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı iş adamlarının mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişimleri olduğunu belirterek, "Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir. Bu ülkede kazanıp bu kazançları yurt dışına kaçırmak isteyenlere biz iyi gözle bakamayız" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta partisinin il kongresinde konuştu. Bazı iş adamlarının mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişimleri olduğunu söyleyerek, "Bazı haberler, sinyaller alıyorum. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir." diye konuştu.

"İYİ GÖZLE BAKMAYIZ"

Erdoğan'ın konuşmasının satır başlır şöyle:

Bazı haberler, sinyaller alıyorum. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir. Bu ülkede kazanıp bu kazançları yurt dışına kaçırmak isteyenlere biz iyi gözle bakamayız.
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