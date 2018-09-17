Erdoğan şimdi de CHP’nin İş Bankası’ndaki hissesine göz dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





“CHP’NİN İŞ BANKASI HİSSESİ HAZİNEYE GEÇMELİ”





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin bir televizyon kanalı satın aldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu Türkiye İş Bankası'ndaki CHP hissesine getirdi. CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” dedi.





Erdoğan şunları söyledi:







“Bir TV kanalı açmış açmamış çok önemli değil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer. Öyle mi?…





Vakıfbank'ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ciddi bir hissesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu hissesini genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Oradan gelecek gelir vakıf yatırımlarında kullanılsın. Zaten haram. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün haramla ne alakası olur? Olmaması lazım. Bunu Vakıf Katılım'a veya genel müdürlüğe vermesi lazım ki Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün eserlerinde bu harcamaları yapsın. Bu çok çok ciddi bir imkan.”





