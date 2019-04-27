Erdoğan seçim öncesi açılacak demişti ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler öncesi 4 Mart 2019'daki Zonguldak mitinginde; Çaycuma Havaalanı'nın Mart ayının ikinci haftasında uçuşlara açılacağını bildirdi. Ancak aradan bir ay geçmesine karşın havaalanı açılamadı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Cumhurbaşkanı havaalanının açılacağı tarih konusunda yanıltıldı mı?” diye sordu.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede; “Zonguldak mitinginde seçim malzemesi yapılan uçuşların, söz verildiği tarihte başlatılmama gerekçesi nedir ? Havaalanının ne zaman uçuşlara açılması planlanmaktadır?” sorularını da yöneltti.





ALMANLAR DA VAZGEÇTİ





1999 yılında açılan ve yıllık 500 bin yolcu kapasitesi olan Zonguldak Çaycuma Havaalanı'nda, iç hat seferi olmadığı için sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçuş yapılıyordu. Bir vatandaş, Zonguldak’tan İstanbul’a gitmek isterse önce Almanya’ya oradan da İstanbul’a uçmak zorunda kalıyor ve toplam uçuş mesafesi de, 4 bin 246 kilometreye çıkıyordu.





Alman Havayolu şirketi de bir süre önce iflas edince, şimdi bu uçuşlar da sona erdi. Zonguldak Çaycuma Havaalanı açılışından 20 yıl sonra, hiçbir uçak inip kalkmayan bir alana dönüştü. 1999'da açılan, 2002'de kapatılan, 2007'de ise tekrar hizmete giren havaalanından halen yurtiçi ve yurtdışı hiçbir sefer yapılmıyor.