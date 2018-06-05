Erdoğan ‘Sat’ dedi, Vatandaş ‘Al’ anladı!

Kur hızla değer kazandıkça giderek daha fazla iktidar yetkilisinin söylemlerinde yer buluyor ve canlı bir hasım gibi ağır ve bazen de komik eleştirilere uğruyor. Dolardaki artışın Türkiye’yi yıkmak isteyen yabancı güçlerin oyunu olduğu ve halkın buna karşı iktidara destek vermesi isteniyor.







Milli duygular ön plana konarak, sözcülüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü döviz satış kampanyaları artık bir rutin oldu. Fakat her kampanyanın ardından dolar yine yükselip satanı zarar ettiriyor.





AKP’nin döviz kurlarının 4.10 TL’yi geçtiğinde düzenlediği son döviz satış kampanyası ise tam bir fiyaskoya döndü.





Yatırımcı, bankalardaki TL mevduatlarının 20 milyar lirasını bozdurup dövize geçti. Bozdurulan hesapların bir bölümü dövize çevrilerek bankalardan çekildi, yani yastık altına gitti.

Ahvalnews.com'un haberine göre , Merkez Bankası verileri tüm bankalardaki döviz hesapları 18-25 Mayıs haftasında 2.5 milyar dolar yani yüzde 1.25 artarak 201.5 milyar dolara yükseldiğini gösterdi...





Bu yükselişin detaylarında ise dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Döviz hesaplarındaki artışta katılım bankalarındaki yükselişin klasik mevduat bankalarındaki artıştan çok daha yüksek olduğu görüldü.





Katılım bankalarındaki hesaplar geleneksel olarak iktidardaki AKP destekçisi kabul edilen ve İslami kurallar gereği faiz yerine kar payı tercih eden muhafazakar mudilerden oluşuyor. AKP iktidarı boyunca sayıları, kontrol ettikleri paralar ve sistemden aldıkları pay sürekli artan İslami bankacılık kuruluşları bugün itibariyle tüm mevduat pazarından yüzde 7 pay alıyor.





Merkez Bankası verilerine göre doların rekorlar kırdığı 18-25 Mayıs haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki artış 2 milyar 437 milyon dolar olurken, bunun 1 milyar 936 milyon dolarlık bölümü mevduat bankalarının hesaplarındaki artıştan kaynaklandı.





Kalan 501 milyon dolarlık bölüm ise katılım bankalarındaki hesapların döviz alımından kaynaklandı. Mevduat bankalarındaki DTH artış hızı yüzde 1.28, katılım bankalarındaki ise yüzde 4.39 oldu.