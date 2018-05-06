Erdoğan sanki muhalefet lideri gibi... Vaatler havada uçuşuyor...

Erdoğan’ın vaatleri muhalefetin geçtiğimiz 16 yılla ilgili “Demokrasi zayıfladı”, “Yargı taraflı hale geldi”, “Ekonomide cari açık, enflasyon, faiz arttı” gibi tespitlerini sıralayarak bunların düzeleceği yönünde bir manifesto gibiydi.





Erdoğan partisinin 24 Haziran seçimleri için hazırladığı ‘manifesto’yu Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen AKP İstanbul 6’ncı Olağan Kongresi’nde açıkladı. Konuşmasında, partisinin geçmişten bu yana yaptıklarını anlatan Erdoğan “Allah’ın inayeti le bütün zorlukları aştık. Yapılacak çok iş atılacak çok adım var” dedikten sonra seçim vaatlerine geçti.