Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: S400'lerden geri adım atmak söz konusu değil /04 Haziran 2019 08:50

Erdoğan: S400'lerden geri adım atmak söz konusu değil

Bayram namazı sonrası konuşan Tayyip Erdoğan, S-400'lerle ilgili olarak, "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

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Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

* (Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına ilişkin tartışmalar) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil

* Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

* Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Amerika'nın terör örgütlerine desteği üzüntü verici.
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