Erdoğan: S400 işi bitti, geri dönüş yok... Ruslarla anlaştık, ortak üretim yapacağız

Tayyip Erdoğan, çıktığı TV kanalında açıklamalarda bulundu ve özetle şunları dedi:





ANKETLER





"Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz"







CADI AVI





''2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 F.. operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti"







S-400'LER





"S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz"