Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: S400 işi bitti, geri dönüş yok... Ruslarla anlaştık, ortak üretim yapacağız /07 Mart 2019 00:20

Erdoğan: S400 işi bitti, geri dönüş yok... Ruslarla anlaştık, ortak üretim yapacağız

Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında S-400 tartışmalarına ilişkin, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz.'' dedi .

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Tayyip Erdoğan, çıktığı TV kanalında açıklamalarda bulundu ve özetle şunları dedi:

ANKETLER

 "Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz" 

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''2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 F.. operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti" 

S-400'LER

"S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" 
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