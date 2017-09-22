Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Rusya ile anlaştık, TSK İdlib'e girecek /22 Eylül 2017 09:10

Erdoğan: Rusya ile anlaştık, TSK İdlib'e girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin Hatay’a komşu kuzeybatı vilayeti İdlib’e TSK birliklerinin gönderileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD’de Reuters’a verdiği söyleşide, Suriye’nin Hatay’a komşu kuzeybatı vilayeti İdlib’e TSK birliklerinin gönderileceğini söyledi.

Erdoğan, asker gönderme kararının, bölgeye yönelik olarak Rusya ile geçen ay varılan “gerilimi azaltma” anlaşması kapsamında alındığını söyledi.

Almanya'ya ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.

Erdoğan, ''Beşar Esad'ın Suriye'de iktidar olarak kalma ihtimalini cinayet olarak göreceklerini'' belirtti.

Öte yandan Erdoğan, Rusya'yla varılan S-400 anlaşmasına rağmen NATO ile ilişkilerin 'güçlü' olduğunu belirtti.
<< Önceki Haber Erdoğan: Rusya ile anlaştık, TSK İdlib'e girecek Sonraki Haber >>

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:58