Erdoğan: Rusya ile anlaştık, TSK İdlib'e girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD’de Reuters’a verdiği söyleşide, Suriye’nin Hatay’a komşu kuzeybatı vilayeti İdlib’e TSK birliklerinin gönderileceğini söyledi.
Erdoğan, asker gönderme kararının, bölgeye yönelik olarak Rusya ile geçen ay varılan “gerilimi azaltma” anlaşması kapsamında alındığını söyledi.
Almanya'ya ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.
Erdoğan, ''Beşar Esad'ın Suriye'de iktidar olarak kalma ihtimalini cinayet olarak göreceklerini'' belirtti.
Öte yandan Erdoğan, Rusya'yla varılan S-400 anlaşmasına rağmen NATO ile ilişkilerin 'güçlü' olduğunu belirtti.