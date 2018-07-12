Erdoğan rejiminin bir cinayeti daha... İlaç verilmedi hayatını kaybetti...

15 Temmuz'dan bu yana gözaltında ve cezaevlerindeki ihmaller ve işkenceler sonucu 100’den fazla kişi hayatını kaybetti . En son kurban 30 Yaşındaki Nesrin Gençosman oldu... Ordu'da 2 ay önce tutuklanan Gençosman'a cezaevinde zatüre mikrobu bulaştı... Revire başvuran an Gençosman’a haftasonu diye ilaçlarının verilmedi.. 5 gün tedavi edilmeyen Genç kadının daha sonra komaya girdi. Durumdan endişelenen cezaevi yönetimi Gençosman'ı acil olarak hastaneye kaldırdı. Bir hafta hayatta tutunmaya çalışan Gençosman hayatının baharında 30 yaşında zindanda vefat etti.







