Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan rejiminin bir cinayeti daha... İlaç verilmedi hayatını kaybetti... /12 Temmuz 2018 00:23

Erdoğan rejiminin bir cinayeti daha... İlaç verilmedi hayatını kaybetti...

Ordu’da nefret operasyonunda tutuklanan 30 yaşındaki Nesrin Gençosman ölüme terk edildi...

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

15 Temmuz'dan bu yana gözaltında ve cezaevlerindeki  ihmaller ve işkenceler sonucu 100’den fazla kişi hayatını kaybetti . En son kurban 30 Yaşındaki Nesrin Gençosman oldu... Ordu'da 2 ay önce tutuklanan Gençosman'a cezaevinde zatüre mikrobu bulaştı... Revire başvuran an Gençosman’a haftasonu diye ilaçlarının verilmedi.. 5 gün tedavi edilmeyen  Genç kadının daha sonra komaya girdi. Durumdan endişelenen cezaevi yönetimi Gençosman'ı  acil olarak hastaneye kaldırdı. Bir hafta hayatta tutunmaya çalışan  Gençosman hayatının baharında 30 yaşında zindanda vefat etti.


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