Erdoğan rejimi gazetecilerin annesi, babası, eşi ve çocuklarına gizli soruşturma açmış

Ahmet Altan, Ekrem Dumanlı, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Mehmet Baransu’nun da olduğu gözaltına alınan ya da tutuklanan 19 gazetecinin annesi, babası, eşleri ve çocukları hakkında ‘çalışma yapıldığı’ ortaya çıktı.







Gazeteci Abdullah Bozkurt‘un kurduğu nordicmonitor.com haber sitesinin yayınladığı belgeye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 19 Aralık 2016’da ‘darbe girişimine istirak eden medya unsurlarına yönelik soruşturma’ iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ekrem Dumanlı, Fevzi Yazıcı, Bülent Keneş, Kerim Balcı, Alaaddin Kaya, Ali Çolak, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Mehmet Altan, Osman Özsay, Yakup Şimşek, Tibet Murat Şanlıman, Şemseddin Efe, Şükrü Tuğrul Özşengül’in anneleri, babaları, eşleri ve çocukları hakkında ‘çalışma’ istedi.

















Emniyet Genel Müdürlüğü de 19 gazetecinin anne-babası, eşi ve çocuklarının, haberleşme uygulamaları kullanıp kullanmadıkları, Bank Asya hesapları, KPSS soruşturması ile ilgili olup olmadıkları ve haklarında adli işlem yapılan Gülen cemaati üyeleri ile irtibatları hakkında dosya hazırladı.





Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Burhan Akçay tarafından hazırlanan raporda gazetecilerin yakınlarının tüm bilgileri, irtibatları ve telefon görüşmelerine yer verildi.





Raporda, Ekrem Dumanlı’nın kızları 22 yaşındaki Süveyda ve 19 yaşındaki Süheyla Cemre, Bülent Keneş, Emre Uslu, Kerim Balcı, Fevzi Yazıcı’nın eşleri, Osman Özsoy’un oğlu, Yakup Şimşek’in kızı, Alaaddin Kaya’nın karısı ve oğluna ait banka bilgileri, sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri ve özel şirketlerdeki payları ayrıntılı olarak yer aldı.





Gazetecilerin aile üyeleriyle yaptıkları telefon konuşmaları da ‘gizli belge’ olarak nitelenerek dosyaya konuldu.























