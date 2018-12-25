Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'Putin'le yüz yüze görüşeceğiz' dedi, Kremlin yalanladı /25 Aralık 2018 14:07

Erdoğan 'Putin'le yüz yüze görüşeceğiz' dedi, Kremlin yalanladı

Tayyip Erdoğan, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Kremlin'se böyle bir görüme takviminin olmadığını açıkladı

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Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesi planlanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "İstifa etmesine gerek yok" dedi. 

'PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ'

Erdoğan daha sonra Trump'ın Suriye'den çıkma kararını değerlendirdi:

"Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

— Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem olacaktır.

KREMLİN: GÖRÜŞME PLANI YOK

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in programında, yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin yer almadığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov kendisine sorulan soruya cevaben ''Putin'in programında Erdoğan'la yapılmasına kararlaştırılmış bir görüşmenin şu anda yer almadığı'' yanıtını verdi.
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