Erdoğan 'Putin'le yüz yüze görüşeceğiz' dedi, Kremlin yalanladı

Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Burada yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesi planlanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "İstifa etmesine gerek yok" dedi.





'PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ'





Erdoğan daha sonra Trump'ın Suriye'den çıkma kararını değerlendirdi:





"Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:





— Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem olacaktır.