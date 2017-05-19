Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, protestocuları dövün talimatını bakın nasıl veriyor... /19 Mayıs 2017 10:55

Erdoğan, protestocuları dövün talimatını bakın nasıl veriyor...

Washington'da Büyükelçilik önündeki protestoculara Erdoğan'ın korumalarının attığı dayak ülkede gündem olurken VOA, yeni görüntüler yayınladı. Buna göre Erdoğan Türkiye'den getirttiği makam aracında otururken korumalarını çağırarak talimat veriyor. Görüntülere göre 16. saniyede talimatı başıyla onaylayan koruma diğerlerine talimatı iletiyor ve atılan dayak kameralara yansıyor.

ABD'de protestoculara dayak talimatını Erdoğan böyle verdi

ABD Kamu Televizyonu olarak bilinen Amerikanın Sesi tarafından yayınlanan videoya göre Erdoğan Washington’daki Büyükelçilik Rezidansına gelirken Türk korumalar ve kalabalık ile bir düzine kadar protestocuların karşı karşıya olduğu ama kavganın başlamadığı görülüyor. O sırada protestocuların, megafon yardımı ile ”baby killer Erdogan” (Erdoğan bebek katili!) diye bağırdıkları görülüyor.

Bu sırada Erdoğan’ın yakın koruması Erdoğan ile konuşmaya devam ediyor. Videonun 16. saniyesinden sonra ise Erdoğan’ın koruması, bir başka korumaya emir veriyor. Gri renkli takım elbisesi ve bıyıklı bu ikinci koruma ise önce emri duyuyor. Daha sonra dönüp tekrar emin olmak için emri yeniden tekrar ettirdiği görülüyor. Gri takım elbiseli koruma emri duyduğundan emin olduktan sonra hızla diğer korumaların içine koşuyor ve arbede başlıyor

16. saniyeden sonra tam bir dakika arabada bekleyen Erdoğan daha sonra, emri alan gri renkli korumanın geri dönmesi ile birlikte arabadan çıkıyor. Erdoğan sonra biraz daha kavgayı izliyor, arabanın arkasına doğru yürüyor ve yeniden arabanın arkasında olanları izliyor. Sonra ise içeriye giriyor.
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