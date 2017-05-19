Erdoğan, protestocuları dövün talimatını bakın nasıl veriyor...

ABD Kamu Televizyonu olarak bilinen Amerikanın Sesi tarafından yayınlanan videoya göre Erdoğan Washington’daki Büyükelçilik Rezidansına gelirken Türk korumalar ve kalabalık ile bir düzine kadar protestocuların karşı karşıya olduğu ama kavganın başlamadığı görülüyor. O sırada protestocuların, megafon yardımı ile ”baby killer Erdogan” (Erdoğan bebek katili!) diye bağırdıkları görülüyor.







Bu sırada Erdoğan’ın yakın koruması Erdoğan ile konuşmaya devam ediyor. Videonun 16. saniyesinden sonra ise Erdoğan’ın koruması, bir başka korumaya emir veriyor. Gri renkli takım elbisesi ve bıyıklı bu ikinci koruma ise önce emri duyuyor. Daha sonra dönüp tekrar emin olmak için emri yeniden tekrar ettirdiği görülüyor. Gri takım elbiseli koruma emri duyduğundan emin olduktan sonra hızla diğer korumaların içine koşuyor ve arbede başlıyor





16. saniyeden sonra tam bir dakika arabada bekleyen Erdoğan daha sonra, emri alan gri renkli korumanın geri dönmesi ile birlikte arabadan çıkıyor. Erdoğan sonra biraz daha kavgayı izliyor, arabanın arkasına doğru yürüyor ve yeniden arabanın arkasında olanları izliyor. Sonra ise içeriye giriyor.

