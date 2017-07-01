Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan o kanunu onayladı /01 Temmuz 2017 10:25

Erdoğan o kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık tatili kaldıran, iş güvenlik yasasını 2020 yılına erteleyen ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu onayladı.

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Haftalık tatili kaldıran kanunu Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, onaylanan kanunun Anayasanın 89’uncu maddesinin 1’inci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği belirtildi.

TBMM Genel Kurulunda tüm tepkilere rağmen AKP Milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu’ başta işçilerin zorunlu haftalık tatilinin kaldırılması olmak üzere çalışma yaşamıyla ilgili çok sayıda değişikliği beraberinde getirdi. Yasayla özel sektör işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da 2020 yılına ertelendi.
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