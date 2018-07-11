Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan niçin Oğul Bilal'i değil de Damat Berat'ı seçti.... /11 Temmuz 2018 21:07

Erdoğan niçin Oğul Bilal'i değil de Damat Berat'ı seçti....

Bakan olarak isminin açıklanması yetti!

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Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu ekonominin başına Damat Berat Albayrak'ın getilmesinden sonra ilginç bir soruyu gündeme getirdi... Kabinedeki en önemli göreve gelen Albayrak'ın bir nevi velihat olarak algılanması acaba ailede nasıl algılandı?

İşte Muratoğlu'nun değerlendirmesi... 


Damat Berat Albayrak yönetecekmiş hazine ve maliyeyi… Türkiye’de ekonomiyi en iyi yönetecek kişinin yine Başkan Erdoğan’ın ailesinden çıkması ne büyük tesadüf değil mi?

Bakan olarak isminin açıklanması yetti! Türk Lirası anında yüzde 2.5 değer kaybetti. Hele bir koltuğa otursun, o zaman seyret ülke ekonomisini… İyi de neden öz oğluna güvenmedi? Bilal Erdoğan’ın neyi eksikti? Ülke ekonomisini yönetemez miydi?


Gelenek ve göreneklerimize göre damada para, altın, saat falan takılır. Hadi zenginsen belki ev, araba alınır. Ülkenin maliyesini emanet etmek, hazinesini vermek nedir?

Damat Berat enerji uzmanı değil miydi? “Azıcık da ekonomiyi yöneteyim babacım” mı dedi? Enerji konusunda tez vermişti. Birden bire ekonomist mi oldu? O şimdi Türkiye ekonomisinden sorumlu!
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