Samanyolu Haber /Politika / Kendi seçmenine münafık dedi: Bana oy verip AK Parti'ye vermem diyen münafıklar... /05 Mayıs 2018 18:05

Kendi seçmenine münafık dedi: Bana oy verip AK Parti'ye vermem diyen münafıklar...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda oyumu AKP'ye vermeyeceğim. Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" dedi. Erdoğan, bunu söyleyenlerin 'münafık' olduğu görüşünü dile getirdi.

SHABER3.COM

Kayseri'de AKP İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

Birileri çıkmış diyorlar ya… 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

'PENCERE DEDİLER, ÇATI DEDİLER, İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR'

Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

'BİZ ONLARI DEHLEDİK, HADDİNİZE Mİ YA?'

S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu, siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor. Türkiye'ye not veriyor. Haddinize mi ya? Sen bu sınıfın öğretmeni değil, öğretmeni olduğun sınıfa bak.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kendi seçmenine münafık dedi: Bana oy verip AK Parti'ye... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:17:56