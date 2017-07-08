Erdoğan MİT TIR'ları ve YPG'ye verilen silahların hesabını sorarken...

Havuz, MİT TIR'ları şüphelilerin ABD Büyükelçiliği'ni aradığı iddiaları ve YPG'ye verilen silahlarla ilgili ciddi suçlamaların olduğu bir dönemde Erdoğan-Trump samimiyeti haberi yaptı.







Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Güneş gazetesi zirvede çekilen bir fotoğrafı "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın samimiyeti Merkel'i kıskandırdı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.













Havuz'un diğer yayın organları da Güneş'i izledi.

















Oysa aynı havuz medyası daha üç gün önce G-20 yolunda Erdoğan'ın ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar sebebiyle gösterdiği tepkiyi haberleştiriyordu.





İşte Haber 7'nin o haberi:





















Erdoğan'ın Trump'la el ele verdiği o pozdan birkaç gün gün önce ise Türkiye'de Büyükada'da insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programına baskın düzenledi. Baskında 9 aktivitist gözaltına alındı. Havuz'a göre insan hakları savunucular CIA ajanıydı.

















Bugün Erdoğan-Trump'ın pozunun Merkel'i kıskandırdığını yazan Haber 7 insan hakları savunucuları ile ilgili gözaltıyı Gezi olaylarına ve CIA'ya bağlamıştı.

















Dahası bugün Erdoğan-Trump samimiyetinden söz eden Sancak Grubu'na bağlı Güneş'in kardeşi Akşam'ın GYY'si Murat Kelkitoğlu insan hakları savunucuları ve gazetecilere karşı yargısız infaz yapılmamasını isteyen AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu adeta azarlamıştı.







