Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Millet Bahçeleri'nde yatıp yuvarlanacağız, devlet bunun için var /13 Şubat 2019 10:30

Erdoğan: Millet Bahçeleri'nde yatıp yuvarlanacağız, devlet bunun için var

Tayyip Erdoğan, ”Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız, oralarda dinlenme fırsatı yakalayacağız, devlet ne için var, bunun için var.” dedi.

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Partisinin Kastamonu’daki toplantısında seçmenlerine hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:
 
-Ekonomimizi güçlendirdik, oyunları bozarak geleceği aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular.

-Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye saldıranların meselesi aslında Türkiye’dir.

-AKP yatıyor kalkıyor halkımıza daha iyi hizmet nasıl veririz diye düşünüyor. Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız, oralarda dinlenme fırsatı yakalayacağız, devlet ne için var, bunun için var.

-Ekonomi silahını üzerimizden hiç eksik etmediler. Cunta ile krizle tepemize bindiler. Bizim 17 yıllık iktidarımız bunlarla mücadele ile geçti. Kur, faiz, algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça daha çok kenetlendik. Ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı perçinledik.

-Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor, patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı?

-Şimdi artık çadırlar kuruldu. Şimdi temizlik ürünlerini de satmaya başlayacağız. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz.
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