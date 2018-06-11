Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan Metin Külünk'ü evime kadar gönderdi' /11 Haziran 2018 11:20

'Erdoğan Metin Külünk'ü evime kadar gönderdi'

Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilenen 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından kendisine ‘güçlü başbakan yardımcılığı’teklif ettiğini açıkladı.

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Akşener, Erdoğan’ın kendisine bakanlık teklif ettiğini daha önce de dile getirmiş ancak ayrıntı vermemişti. İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu teklifin detaylarını anlattı. Akşener, Erdoğan’ın kendisine bakanlık teklif ettiğini daha önce de dile getirmiş ancak ayrıntı vermemişti.
 
Akşener, şöyle dedi:

“Bu AKP çok eğlenceli. 7 Haziran’dan sonra bana bakanlık teklif ettiler. Kulağıma söylenen güçlü başbakan yardımcılığıydı. Bu teklifin kağıdı duruyor. Ben o zaman harika bir insanmışım ki, teklif ettiler! Reddettim. Sonra Metin Külünk (AKP İstanbul milletvekili) evime geldi. Kendisinin Tayyip (Erdoğan) tarafından gönderildiğini söyledi. Bilemem orasını. Ben şahsi olarak ‘Hayır‘ demiş bir insanım. Benim açımdan bundan sonra Cumhur İttifakı’na katılmam mümkün değil.”
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