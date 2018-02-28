Erdoğan Macron ile telefonda ne konuştu?..

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Macron'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi de yapılan açıklamada



Macron'un Erdoğan'a BM'nin ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını hatırlattığı belirtilmişti..





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi hakkında, Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın aksine, görüşmede Macron'un 2401 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmadığını bildirdi.





Sözcü Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki Fransa açıklamasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.



