Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Macron ile telefonda ne konuştu?.. /28 Şubat 2018 09:06

Erdoğan Macron ile telefonda ne konuştu?..

Erdoğan'ın, liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri ile ilgili bir süredir sıkıntılar var Daha önce ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin içeriği her ülke tarafından farklı açıklanmıştı .. Şimdi aynı durum Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde yaşandı...

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Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Macron'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi de yapılan açıklamada
Macron'un Erdoğan'a BM'nin ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını hatırlattığı belirtilmişti..

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi hakkında, Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın aksine, görüşmede Macron'un 2401 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmadığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki Fransa açıklamasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Hami Aksoy, Erdoğan'ın, Macron'la dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, söz konusu görüşmede, Macron'un Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmadığını vurguladı.

'TEPKİMİZ FRANSIZ MAKAMLARINA İLETİLMİŞTİR'

Aksoy, "Telefon görüşmesinin içeriğiyle, Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan söz konusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin olarak Türk makamlarının açıklamalarından farklı bir açıklama yapmıştı. Buna göre Macron, Erdoğan'a BM'nin Suriye çapında ateşkes çağrısının Afrin bölgesini de kapsadığını söyledi.
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