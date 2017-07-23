Erdoğan ‘liste yok’ demişti ama...

Türkiye’nin Almanya’ya ‘terörü desteklediği’ iddia edilen şirket ve kişilerin isimlerini verdiğine dair tartışma dinmiyor. Ankara’dan ve bizzat Erdoğan’dan gelen yalanlamalara rağmen, Avrupa’nın saygın haber ajansları, iddiaya ilişkin yeni tanıklıklara yer veriyor. Son olarak Reuters’a konuşan bir Alman güvenlik kaynağı da listenin verildiğini söyledi.





Kaynak, listede 680’ü aşkın Alman şirketinin adının bulunduğunu savundu. Buna göre, Türkiye bu şirketlerin terörü desteklediğini savundu.





İddiayı ilk olarak Die Zeit gazetesi duyurmuştu; listede Almanya’nın önde gelen şirketleri Daimler ve BASF AG’nin de bulunduğu öne sürülmüştü. Reuters dünkü haberinde, güvenlik kaynağının verdiği sayının Zeit’ın duyurduğunun 10 katı olduğuna dikkat çekti.





Bazı alman şirketlerinin teröre destek verdiği gerekçesiyle listelendiğine ilişkin iddialar, önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmış, son olarak dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da böyle bir liste olmadığını söylemişti.