'Erdoğan liderliğindeki 20 yıllık organize suç örgütü'

Aytav'ın sunduğu Ceyhan'ın konuk olduğu programda 'Dosyada 1 numara kimdi', Yasin El Kadı Erdoğan ve Hakan Fidan arasındaki ilişki neydi?', Binali Yıldırım ve Bilal Erdoğan'a hangi görevler verilmişti' soruları masaya yatırıldı.

25 Aralık'ta ne olmuştu?





25 Aralık'ta savcı Muammer Akkaş tarafından yürütülen soruşturmada 96 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet' bulunuyordu





Savcı Akkaş, birçok iş adamının da aralarında bulunduğu 41 kişilik gözaltı listesi hazırladı, mahkemeden bazı iş adamlarının malvarlığına el koyma kararı çıkarttı.





Akkaş, Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan için de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrı evrakı hazırladı. Ancak Emniyet, Savcı'nın talimatlarını yerine getirmedi.





96 şüpheliye yönelik suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet' bulunuyordu.





Bilal Erdoğan ifadesini 5 Şubat'ta, soruşturmaya Akkaş'ın yerine atanan yeni savcılara verdi. Akkaş ve soruşturmayı yürüten polisler daha sonra mesleklerinden ihraç edildi. Polisler tutuklanırken Akkaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.











