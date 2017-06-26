Erdoğan korumalarına tatlı ısmarladı: 99 bin TL

İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın aile şirketi olan Saray Muhallebicisi’nden sipariş edilen tatlının fatura bedelinin 99 bin 692 TL olduğu ortaya çıktı.







Dihaber'in iddiasına göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın aile şirketinden istenen tatlının faturası dudak uçuklattı. İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı’nda bulunan Teşvikiye’deki Saray Muhallebicisi’nden kesilen ID: 1004943 seri numaralı faturaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı bir öğünlük tatlı siparişinin fiyatı 99 bin 692 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.





EN DÜŞÜK TATLI: 300 LİRA







22 Haziran 2017’de saat 17.15’te kesilen faturada, 500 gramlık 72 adet Madlen çikolata için bin 800 TL ödenirken, fiyatı 300 lira olan özel bir çikolata olduğu belirtilen tatlıdan 43 adet istendiği görülüyor. Fiyatı 700 lira olan bir diğer özel çikolata olarak belirlenen tatlıdan ise 20 adet istendiğinin görüldüğü faturada, fiyatı 400 lira olan çikolatadan ise 112 adet istenmiş.





35 ÇİKOLATA 4 BİN 375 LİRA





350 lira olan özel çikolatadan 40 adet sipariş edildiği görülürken, 35 Çekmeceli Çikolataya 4 bin 375 lira ödenmiş, kilosu 30 lira olan tulumba tatlısından 42 kilo istenmiş. Kilosu 62 liradan olan Fıstıklı Baklava 1 kilo 650 gram sipariş edilerek 102.30 lira hesap ödenirken, kilosu 60 lira olan tel kadayıftan ise 1 kilo 700 gramı 102 liraya alınmış. Kilosu 65 lira olan 1 buçuk kilo şöbiyet sipariş edilerek 97,5 lira, kilosu 70 liradan kuşgözü 1 kilo 700 gram 119 lira, kilosu 58 liradan alınan 600 gram Cevizli Baklava için 34 lira 80 kuruş, kilosu 62 TL’den 600 gram fıstıklı baklava 37 lira 20 kuruş, 500 gramlık 3 adet dut pekmezi için 58 lira 50 kuruş, kilosu 40 liradan olan 7 kilo Güllaca 280 lira ve fişte 2 defa sipariş edildiği görülen kilosu 67 lira olan 10 kilo Fıstıklı Baklava için 670 lira para ödenmiş. Kilosu 67 liradan Fıstıklı Baklavadan 7 kilo 400 gram sipariş edilerek 495 TL 80 kuruş ödenirken, kilosu 65 liradan 26 kilo tel kadayıf için bin 690 lira ödenmiş. 200 kazandibi için 2 bin 200 liranın ödendiği görülüyor.





ID: 1004943 seri numaralı faturanın toplamında ise 99 bin 692 lira 10 kuruş tahsil edildi.