Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan konuştu, damat uyudu /28 Temmuz 2018 22:46

Erdoğan konuştu, damat uyudu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zambiya’da yaptığı temasların ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan konuştu, damat uyudu

Erdoğan canlı yayında konuşurken yanı başındaki damadı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın uyuduğu anlar kameralara yansıdı.
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Erdoğan konuştu, damat uyudu

Erdoğan konuştu, damat uyudu

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