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Erdoğan konuştu, damat uyudu
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28 Temmuz 2018 22:46
Erdoğan konuştu, damat uyudu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zambiya’da yaptığı temasların ardından kameraların karşısına geçti.
Erdoğan konuştu, damat uyudu
Erdoğan canlı yayında konuşurken yanı başındaki damadı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın uyuduğu anlar kameralara yansıdı.
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