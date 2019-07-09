Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan konuştu, Berat Albayrak yine uyudu /09 Temmuz 2019 14:54

Erdoğan konuştu, Berat Albayrak yine uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek’te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumunda yaptığı konuşma sırasında hemen arkasında oturan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uyuklaması kameralara takıldı.

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Daha öncede farklı toplantılarda uyuklama görüntüleri ile gündeme gelen Albayrak'ın bu kez kendini zor tuttuğu görüldü.

Birkaç kez esnediği de kayıtlara giren Albayrak, sosyal medyada da tiye alındı


Erdoğan'ın, oturum sırasında konuşma yaptığı esnada uyuklamaya başlayan Albayrak, konuşma bitene kadar bu hâli sürdürdü.

Erdoğan, 25 Temmuz 2018'de çıktığı Afrika ziyaretinin üçüncü gününde Zambiya'yada temaslarda bulunurken bu ülkedeki heyetler arası görüşmede bir konuşma yapmıştı.

Erdoğan canlı yayında konuşurken yanı başında oturan Berat Albayrak'ın uyuduğu anlar yine kameralara yansımıştı. Başı sık sık öne düşen Albayrak, ara ara uyanarak konuşmayı dinlemeye çalışıyordu.
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