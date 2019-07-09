Erdoğan konuştu, Berat Albayrak yine uyudu

Daha öncede farklı toplantılarda uyuklama görüntüleri ile gündeme gelen Albayrak'ın bu kez kendini zor tuttuğu görüldü.
Birkaç kez esnediği de kayıtlara giren Albayrak, sosyal medyada da tiye alındı
Erdoğan'ın, oturum sırasında konuşma yaptığı esnada uyuklamaya başlayan Albayrak, konuşma bitene kadar bu hâli sürdürdü.
Erdoğan, 25 Temmuz 2018'de çıktığı Afrika ziyaretinin üçüncü gününde Zambiya'yada temaslarda bulunurken bu ülkedeki heyetler arası görüşmede bir konuşma yapmıştı.
Erdoğan canlı yayında konuşurken yanı başında oturan Berat Albayrak'ın uyuduğu anlar yine kameralara yansımıştı. Başı sık sık öne düşen Albayrak, ara ara uyanarak konuşmayı dinlemeye çalışıyordu.