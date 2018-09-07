Samanyolu Haber /Politika / 'Erdoğan koltuk değneği arıyor' /07 Eylül 2018 10:36

'Erdoğan koltuk değneği arıyor'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Aydın, MHP'nin AKP'ye yönelik yaptığı ittifak çağrısını için "İttifakı isteyen Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli değil" dedi.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, bir partinin beş yılda yaşayabileceği birçok şeyi bir yılda yaşamak durumunda kaldıklarını söyledi.

İYİ Parti'de yaşanan istifaların abartıldığını belirten Aydın, partinin dağılacağı iddialarına, mahalli seçimleri hedef göstererek, “El mi yaman bey mi yaman göreceğiz” karşılığını verdi.

AKP'nin yerel seçimde zorlanacağı için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aydın, "İttifakı isteyen Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli değil" dedi.

İYİ Parti'nin ittifak gibi bir niyeti ve bu yönde bir görüşmesi olmadığını söyleyen Aydın, "Ama Recep Tayyip Erdoğan karşıtı seçmenin zaten sandıkta ittifak yapmaya yatkın olduğunu biliyoruz. Bunun yönlendirmesinin nasıl olacağı ayrıca bir planlama gerektirir. Zamanımız var. O planlamayı da yaparız" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Erdoğan koltuk değneği arıyor' Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:06