Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Köln'deki camiyi ziyaret etmek istiyor /12 Eylül 2018 10:59

Erdoğan Köln'deki camiyi ziyaret etmek istiyor

Erdoğan'ın Eylül sonunda gerçekleşecek Almanya ziyaretinde ülkede yaşayan Türklerle bir araya gelmek için Köln Merkez Camii'yi ziyaret etmek istediği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı devlet ziyareti sırasında Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'yi de ziyaret etmek istediği bildirildi. Rheinischen Post gazetesinin haberine göre 29 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan ziyarete ilişkin talep Alman tarafına aktarıldı. 

Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin hazırlıkları yapmak üzere Eylül ayı başında Berlin'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmak istediğini ve bunun için uygun bir yer aradıklarını açıklamıştı. Erdoğan'ın konuşma yapabileceği büyük salon arayışına Almanya mesafeli yaklaşmıştı.

Erdoğan'ın cami ziyareti gerçekleştirmek istediği yönündeki bilgiyi doğrulayan Türk tarafından bir hükümet danışmanı Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, ziyaretin sadece Alman tarafı ile mutabakat oluşturulması durumunda gerçekleşeceğinin altını çizdi.


Alman tarafı ise Erdoğan'ın DİTİB'i ziyaret isteğine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Almanya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'e gerçekleştireceği devlet ziyaretinin planlamaları devam ediyor, programın ayrıntıları kesinleştiğinde buna ilişkin açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Köln Belediyesi sözcüsü ise Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin henüz bir talep almadıklarını ifade etti.

Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere hitaben konuşma yapması ülkede daha önce tartışmalara yol açmıştı. Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine izin verilmemesinin ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerginliğe neden olmuştu.
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