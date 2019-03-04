Erdoğan kızınca anket şirketi yaptığı anketi reddetmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "anketlere güvenmiyorum" açıklaması sonrası bir anket firması kendi adıyla yayımlanan anket sonucunu reddetti.





Konuyu Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet köşesine taşırken, şu ifadeleri kullandı:





Birkaç gün önce 30 yıllık geçmişi olan, bir araştırma şirketinin İstanbul’da 5 bin kişiyle yüz yüze anket yaptığını ve CHP’nin Ak Parti adayına karşı yüzde 47’ye karşı 51 oyla önde olduğunu duydum.





Bunun üzerine anketi yaptığı söylenen şirketin yöneticisini aradım.





Bu veriler doğru mu diye sordum.





Konuştuğum kişi, benden önce başkalarına karşı da aynı konu üzerinde aynı cümleler kurduğu için bana söyleyeceklerini de ezberlemiş gibiydi:





“Ben böyle bir anket yapmadım. Daha önce bizim firmada çalışan birisi bunu uydurmuş. Kendisine bu işte alan açmaya çalışan birisi. Arayıp ‘Bu nedir’ diye sorunca, yanlış anlama olduğunu söyleyip özür üstüne özür diledi.”





Konuştuğum araştırma şirketinin yöneticisinden aldığım bilgiye göre, bu türden kapsamlı bir anket çalışması yapmanın maliyeti, 60-70 bin lirayı buluyor.





Haliyle, bu tür çalışmalar ancak güçlü müşterilerden iş almakla mümkün olabiliyor.