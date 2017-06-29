Samanyolu Haber /Dünya / 'Erdoğan kirli işleri için Twitter'a baskı uyguluyor' /29 Haziran 2017 10:50

'Erdoğan kirli işleri için Twitter'a baskı uyguluyor'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Twitter yönetimi üzerinde baskı kurarak, Amerikalı uzman Michael Rubin'in hesabını kapattırmak istemesi Amerikan medyasında haber oldu

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Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Twitter yönetimi üzerinde baskı kurarak, Amerikalı uzman Michael Rubin'in hesabını kapattırarak "kirli işleri"ni Twitter'a yaptırmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, Erdoğan'ın muhaliflere ve eleştirilere yönelik baskıyı Türkiye sınırlarının dışına taşıma arzusunu gizleme gereği bile duymadığı yorumunu yaparken, son dönemlerde Erdoğan hakkında eleştirel yorumlar yapan uzman Rubin'in Twitter hesabının kapatılması için çabaladığını aktardı.

Amerikan Enterprise Institute uzmanı Rubin'in, Erdoğan hükümeti açısından uzun yıllardır bir "diken" olarak görüldüğünü yazan gazete, uzmanın aynı zamanda Erdoğan tarafından açılan "hakaret" ve "terör örgütünü destekleme" davası nedeniyle de hedef alındığını duyurdu.

Gazete haberini şöyle sürdürdü:

Erdoğan şimdi Rubin'in eleştirilerini susturmak çabasını yeni bir boyuta taşıdı ve Twitter'a, Rubin'in, "Türk Cumhurbaşkanının kişisel haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle hesabının kapatılması için mahkeme kararı çıkarttığını bildirdi. 

16 Haziran tarihli mahkeme kararı, Twitter'dan yedi gün içinde karara uyması, temyize gitmesi ya da Türkiye hukukuna göre para cezası da dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşması seçenekleri sunuyor. 26 Haziran'da, Twitter'ın yasal ekibi, Rubin'i karar konusunda bilgilendirdi ve şirketin seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. 

Twitter'dan bir yetkili konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, bir hesabın kapatılması için tek gerekçenin Twitter'ın kurallarının ihlali olabileceğini söyledi. Rubin'in hesabı halen açık.

Erdoğan, Twitter'ı 2014 yılında da tehdit etti ve Twitter'ın o dönem başbakan olan Erdoğan'ın ve yakın çevresinin yolsuzluğu kabul ettiği bir ses kaydının platform üzerinde yayılması üzerine geçici bir süre siteye erişimi yasakladı.

Rubin, Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile biliniyor.

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