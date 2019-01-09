Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Kenevir üretimine yeniden başlayacağız /09 Ocak 2019 18:20

Erdoğan: Kenevir üretimine yeniden başlayacağız

Erdoğan: Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından ekonomik saldırıyla karşılaştık. Bu saldırıyı da bertaraf ettik.

*Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş. 31 Mart kampanyasında asla naylon poşet kullanmayacağız. File ve bez torba kullanacağız.

*Hatırlıyorum, anacığım evde file dokurdu. Fileyle gider alışverişi yapardık, gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zaman bunlar kenevirden yapılıyordu. Ülkemizde keneviri yok ettik.

KENEVİR ÜRETİMİ

*Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.
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