''Erdoğan kendi zenginini korkutup ülkeden kaçırdı''

Sözcü Gazetesi'ndeki "Yahu bir sorun bakalım bu zenginler niye kaçıp gidiyor" başlıklı yazısında Can Ataklı, "Erdoğan kendi zenginini korkutup kaçırmasa en az 120 milyar dolar bu ülkede kalmış olacaktı" yorumunu yaptı.



Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı “yurtdışına göç edenler” sayılarına baktınız mı?

İnanılır gibi değil.

Bitirdiğimiz 2018 yılında tam 253 bin 640 kişi yurtdışına göçmüş.

Bu insanlar Türkiye'de kalmaları halinde güven ve huzur içinde yaşayamayacaklarını düşünerek çekip

gitmişler.

Bu gidenlerin 12 bini dolar milyoneri.

Hepsi sadece birer milyon dolar götürse 12 milyar dolar eder.

Keşke birer milyon dolar götürseler.

Ailesiyle birlikte yurtdışında yaşamayı göze alanlar 10 milyon dolardan aşağı para ile bir düzen

kuramayacaklarını bilirler.

O halde sırf bu yolla çıkan paranın 120 milyar dolardan az olmayacağı ortada.

Yani “Burada bana ekmek kalmadı” diyerek yabancı diyarlara yelken açanlar değil bunlar, tam

tersine hepimizi satın alabilecek kadar maddi gücü olan insanlar ve adeta topluca göç ediyorlar.

Erdoğan'a göre bunlar “hain”ler.

Ama yanlış.

Yurtdışına gidenler, oralara göç edenler neden hain olsunlar ki?

Erdoğan yanlarında milyarlarca doları da götüren bu insanlara hain diye hakaretler yağdıracağına durup

da “Bu insanlar neden kaçıp gidiyorlar?” diye sorsa belki de sorunu çözecek.

Çünkü çok açık bir gerçek şu ki, varlıklı insanlar “korktukları” için ülkelerinden kaçıyorlar.

Hiçbir konuda güvenliklerinin kalmadığına inanıyorlar.

Bir darbe komplosu ile bütün mallarına ve paralarına el konulabileceğini düşünüyorlar.

Bir gün sabaha karşı evlerinin basılmasından, sorgusuz sualsiz hapse atılmalarından endişeliler.

Bir süre sonra sokaklarda rahat gezmelerinin mümkün olmadığını görüyorlar.

Dine ne kadar bağlı oldukları bilinse bile iktidarın kendi kafasına göre kendine göre uygulayacağı din

kuralları altında ezileceklerini anlıyorlar.

Erdoğan ise en kestirme ve ucuz yolu kullanarak “hain bunlar” diye bağırıyor.

Ağustos ayında döviz fiyatları artarken bunun tamamen suni olduğunu dış güçlerin Türkiye'yi batırmak için operasyon yaptıkları anlatıldı saf halka.

Onlar da inandılar.

Amerika'nın kurlarla oynadığını düşündüler.

Almanya'nın yeni havalimanını sabote ettiğini sandılar.

İngiltere'nin kıskandığına inandırıldılar.

Bunların hepsinin doğru olduğunu varsayalım. Erdoğan kendi zenginini kendi korkutup kaçırmasa en az 120 milyar dolar bu ülkede kalmış olacaktı.



