Erdoğan karar verdik dedi ve açıkladı!

Bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı muhafız birliği eşliğinde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Abdülmehdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşme yapmak üzere Külliyeye geçti.







‘IRAK'IN TÜM ETNİK VE DİNİ GRUPLARI TÜRK HALKININ DOSTUDUR’





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Abdülmehdi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “DEAŞ terör örgütünü mağlup eden Irak güvenlik güçlerini bir kez daha tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, bu mücadelede hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını ve bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Irak'ın zenginliği olan tüm etnik ve dini gruplar, Türk halkının dostudur, kardeşidir Irak'ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme yönünde son dönemde attığı adımları memnuniyetle müşahede ediyoruz” diye konuştu.





‘ENERJİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİMİZ VAR’





Irak ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflediklerini ama bu hedefin yeterli olmadığını belirten Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için bu yıl içinde Irak'a yapacağımız ziyarette bu hedefi güncellemek durumunda olacağız, inşallah orada daha büyük bir hedefi işaret edeceğiz. Bu amaçla yatırımlarımızı artırmanın yöntemleri üzerinde de bugün fikir teatisinde bulunduk. Irak'ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kalkındırılmasına ve Irak'ın güneyine kadar uzanan ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik. Irak'ta mevcut başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmek ve yenilerini açmak suretiyle Irak'ın tüm bölgeleriyle ilişkilerimizi zenginleştirmek istiyoruz. Enerji sektöründe büyük bir iş birliği potansiyelimiz var. Elektrik alanında Irak'ın yakın vadede ihtiyacını karşılanmasına katkıda bulunabileceğimizi ikili görüşmemizde ifade ettim. DEAŞ tarafından tahrip edilen, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik” dedi.





‘ÜLKEMİZ SUYUN İDARELİ KULLANIMINDA ÖNEMLİ MESAFE ALDI’





Bölgenin geçen yıl kuraklıktan, bu yıl ise yoğun yağışlardan etkilendiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak geçen yılki kuraklık döneminde Irak'a elimizden gelen desteği sağladık. Değişen iklim ve artan ihtiyaçlar dikkate alındığında tüm ülkelerin özellikle ilmin, teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmaları mecburiyet haline gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileriyle, atık su yönetimiyle, çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda önemli mesafe aldı. Bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak amacıyla bu alanda özel temsilcim olarak Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu 50 kişilik çalışma grubu teşkil etmiş ve Irak'a özel bir eylem planı hazırlamıştır. Bugünkü görüşmemizde bunu da ele aldık. Hatta bu konu ile ilgili gerekli olan bazı bölgelerde de barajlar yapılması konusunu gündeme getirmek suretiyle bolluğun olduğu dönemlerde barajlardan istifade, hatta ve hatta bizden oraya verdiğimiz suyun daha dikkatli, israftan uzak bir şekilde kullanımında barajların iş göreceğini gündeme getirdik” diye konuştu.





SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ





Görüşmelerde IŞİD ve PKK terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi yönünde karar alındığını belirten Erdoğan, “Bu alanda Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik ve bunun için de Dışişleri, Savunma Bakanım ve İstihbarat Teşkilatı Başkanım üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecekler. Görüş birliği içinde olduğumuz diğer bir husus da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve meseleye kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasıdır. Bu bağlamda Irak'ın Astana platformunda gözlemci olarak yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.