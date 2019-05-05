Erdoğan kafasına koydu... Muhalif belediyeleri çalıştırmayacak

Son dönemde Erdoğan'ın planlarına ilişkin kulisleri basına sızdıran Türkiye gazetesi, bu kez Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK’nın son toplantısından notlar yazdı.







Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, muhalefetin kazandığı büyükşehir belediyelerinde izlenecek yol haritasının son toplantıda masaya yatırıldığı belirtiliyor.





Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere belediye meclislerinde çoğunluğun AKP'de olduğunu hatırlatan Erdoğan'ın, şunları söylediği aktarılıyor:





“İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde AK Parti, birinde MHP olmak üzere; 25 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisindeki toplam 312 üyeden 176’sı AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye 132’si ise diğer partilerin üyeleri. Ankara’da da durum farklı değildir. 25 ilçe belediyesinden 19’unu AK Parti, 3’ünü MHP aldı. İlçelerde ve belediye meclisinde ezici çoğunluk elde ettik. Buradan hareketle, çoğunluk bizde diye belediyeyi ‘Çalıştırmama’ üzerine hareket etmeyeceğiz ama başkanları sıkıştıracağız. Elleri o kadar da rahat olmayacak, kafalarına göre hareket edemeyecekler. Meclislerde alınacak kararların kontrolü bizde olacak."





Erdoğan'ın, bu iki belediye dâhil AKP'den muhalefete geçen belediyelerde personelin haklarının korunmasının yakından takip edileceğini de eklediği belirtilen haberde, AKP kurmaylarının, muhalefetin "Bizi çalıştırmıyorlar" dememesi için belediyelerde atılacak her adımı değerlendirerek, vatandaşın lehine olacak uygulamaların destekleneceği bilgisini verdiği kaydediliyor.





Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin İstanbul için ‘Koordinatör’ olarak tayin edildiği de haberdeki bilgilerden.





Geçmişte Kayseri'den belediye başkanı olan Mehmet Özhaseki, Ankara'daki yarışı Mansur Yavaş'a karşı kaybetmişti.





Yeni plana göre, yerel yönetimler başkan yardımcılarından bazıları da Ankara başta olmak üzere, AKP kaybettiği büyükşehirlerden sorumlu olacak. İlçe belediye başkanları arasındaki koordinasyonu bu isimler sağlayacak.