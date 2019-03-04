Erdoğan, kadro isteyen öğretmenlere kızdı: Sınavdan sınava koşmaya devam edin









AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ordu ve Samsun’da düzenlenen mitinglere katıldı. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Erdoğan, “CHP döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız o da belli. Hala diyorsunuz ki, yok şöyle yok böyle!” ifadelerini kullandı.









Bu sözlerin ardından sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebiyle karşılaşan Erdoğan, “Biz sözleşmeli ve fahri öğretmenlere her türlü desteği verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.” diye cevap verdi.





Vatandaşların kontenjanların arttırılmasını istemesi üzerine Erdoğan, “Değerli kardeşlerim bu tür şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin. Ben çünkü bu tür işlerde dertliyim. Ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz.” dedi.





Kalabalıktan, “Kimden isteyeceğiz cumhurbaşkanım?” “Sınavdan sınava koşuyoruz.” şeklinde cevaplar alan Erdoğan, sinirlenerek şöyle devam etti: “Tamam mı? Sınavdan sınava koşmaya devam edin. Sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız.”