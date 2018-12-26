Erdoğan, 'istifasına gerek yok' demişti; anayasa ne diyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söylemişti.





CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 94 Maddesi'nin son hükmüne göre, TBMM Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamayacağını söyledi.





Anayasa'nın 94 Maddesi'nin son hükmü şu şekilde:





Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.