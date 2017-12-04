Erdoğan: İsteyen parasını yurtdışına götürsün

Erdoğan gelen tepkiler üzerine tekrar açıklama yaptı, kendini tekzip etti.





"Dün malvarlıklarını başka ülkelerine kaçırmaya çalışanlar olduğunu söylemiştim. Bunun üzerine farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm" diyen Erdoğan, "Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurtdışına parasını çıkarma hakkı vardır" diye konuştu.







Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Şüphesiz ki aynı şekilde devam etmektedir. İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir ve buna devam edebilecektir. Yerli ve yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil. Yatırım için yurtdışına kaynak götürene asla sözümüz yoktur. Benim söylediğim ülkemizin diğer saldırıların yanısıra ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde, işadamlarının yerli milli duruşu sergilemeleri gerektiğidir.'' dedi