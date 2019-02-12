Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan işsizlik sorununu işsize bağladı /12 Şubat 2019 00:47

Erdoğan işsizlik sorununu işsize bağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘geleceğimizden kaygılıyız’ diyen gence, ‘nitelikli olana iş var’ diyerek cevap verdi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi ziyaretinde gençlerle buluştu.

Anadolu Ajansında yer alan habere göre, Bir gencin “Kaygılarımız var, ileride ne olacağız, iş konusunda olsun, her alanda?” sorusuna Erdoğan, “Nitelikli elemana iş kesinlikle var. Nitelikli olmayanda sıkıntı var. Bizim öyle şehirlerimiz var ki eleman bulamıyorlar. Örneğin Gaziantep. Kayseri de aynı şekilde, eleman bulamıyorlar. Böyle Türkiye'de birçok şehirlerimiz var” cevabını verdi. 


 
Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen aldığını söyledi, “Bütün mesele nitelik” dedi.

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2018'de yüzde 11,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 501 bin kişilik artışla 3 milyon 788 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
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