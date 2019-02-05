Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İş Bankası'na göz koydu Bankanın hisseleri çakıldı /05 Şubat 2019 13:13

Erdoğan İş Bankası'na göz koydu Bankanın hisseleri çakıldı

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Mutlaka hazırlıklı olsunlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında ekonomik konulara da değinerek şunları söyledi:

"CHP ülkemizin yeniden IMF'ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli bunlar CHP zihniyeti diğerleri bunlar IMF'ye gittiler. Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır.

''İŞ BANKASI HAZİNE'NİN MALI OLACAK''

Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı.



İŞ BANKASI HİSSELERİ ÇAKILDI

Erdoğan'ın bu açıkyamasından sonra İş Bankası hisseleri çakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamasının ardından güne yükselişle başlayan İş Bankası hisseleri düşüşe geçti. Saat 12.05'te 5.95 TL olan hisse fiyatı saat 12.20'de 5.90 TL'ye, 12.53'te 5.59'a düştü.


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