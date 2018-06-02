Erdoğan eleştirdi, general alkışladı, 'apoletlerini sökeceğim' cevabı geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan perşembe günü Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen TESK Esnaf İftarı'na katıldı.

Erdoğan burada "Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz" derken 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, Cumhurbaşkanı Adayı İnce'yi hedef alan bu sözleri alkışlayanlar arasında yer alması dikkat çekti.



İNCE'DEN KORGENERALE TEPKİ: APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM

Muharrem İnce Yalova'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştiren Muharrem İnce , “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında, ki o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general de Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general, o general . Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diye konuştu.