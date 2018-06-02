Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan eleştirdi, general alkışladı, 'apoletlerini sökeceğim' cevabı geldi /02 Haziran 2018 13:19

Erdoğan eleştirdi, general alkışladı, 'apoletlerini sökeceğim' cevabı geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iftar programında yaptığı konuşmada Muharrem İnce'yi sözleriyle hedef alırken Korgeneral İsmail Metin Temel'in Erdoğan'ı bu esnada alkışlaması dikkat çekti. İnce ise onun apoletlerini sökeceğim diye karşılık verdi

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan perşembe günü Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen TESK Esnaf İftarı'na katıldı.

Erdoğan burada "Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz" derken 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, Cumhurbaşkanı Adayı İnce'yi hedef alan bu sözleri alkışlayanlar arasında yer alması dikkat çekti.

İNCE'DEN KORGENERALE TEPKİ: APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM

Muharrem İnce Yalova'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan  2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştiren Muharrem İnce , “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında, ki o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general de Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general, o general . Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan eleştirdi, general alkışladı, 'apoletlerini... Sonraki Haber >>

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:59