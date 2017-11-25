Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın YPG açıklaması Washington’u karıştırdı /25 Kasım 2017 21:24

Erdoğan’ın YPG açıklaması Washington’u karıştırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "ABD bundan sonra YPG'ye silah vermeyecek" açıklaması Washington yönetiminde şaşkınlık meydana getirdi

SHABER3.COM



Washington Post (WP) gazetesinin haberine, Beyaz Saray, Erdoğan'ın "YPG'ye silah yardımı kesilecek" açıklamasıyla ilgili "ABD, Suriye'de sahadaki ortaklarına askeri destek konusunda yeni düzenlemeler yapmayı planlanıyor" demekle yetindi.

Haberde, Erdoğan'ın dün Trump ile telefon görüşmesinin hemen ardından sözkonusu YPG açıklamasını yapmasının Beyaz Saray'da ilk etapta bir şaşkınlık yarattığının altı çizildi. 

İki lider arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın YPG'ye silah verilmemesi konusunda net bir talimat verdiğini yazmış, "Esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamadan kısa bir süre sonra da Erdoğan Twitter hesabından görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşmış ve YPG'ye ABD silahı transferinin durdurulacağını duyurmuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarının ABD'de teyit edilmesinin vakit aldığı, Türk liderin sözleri karşısında Beyaz Saray'ın şaşkınlığa uğradığı ve ilk etapta ne söyleneceği konusunda kararsız kaldığı da ifade edildi. 

WP'nin haberine göre, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığına yöneltilen sorular Beyaz Saray'a yönlendirildi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelen teyidin ardından Beyaz Saray akşamüstü bir açıklama yaparak silah yardımının kesileceğini doğruladı ancak zamanlamaya dair detay vermedi.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise şöyle denildi:

Geçmişteki politikalarımızla tutarlı biçimde, artık Rakka’daki savaş bitmişken ve IŞİD’in geri dönmemesini garanti altına alma amaçlı bir istikrar getirme sürecine doğru ilerlenirken, Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Suriye’de sahadaki ortaklarımıza verilen askeri destek hakkındaki planlanan düzenlemeler konusunda bilgilendirdi.

ABD tarafından YPG'nin silahlandırılması konusu iki ülke arasında ciddi bir gerilime neden oldu. Nisan ayından beri YPG'ye ağır silahlar da dahil olmak üzere çok sayıda silah transfer edildi. 

Türkiye en üst seviyede silah transferinden rahatsızlık duyduğunu  belirten açıklamalar yapmıştı.

Ekim ayı ortalarında ABD tarafından desteklenen YPG güçleri, IŞİD'i 2014 yılında halifelik ilan ettikleri Rakka'dan çıkarmayı başarmıştı . Sözkonusu silahların zaferde büyük etkisi olduğu belirtiliyor.
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